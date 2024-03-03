لـ"غسل العار".. مقتل فتاتين على يد شقيقيهما في العراق

أفاد المتحدث الرسمي لشرطة محافظة ديالى في العراق العقيد هيثم الشمري، بتسجيل جريمتي قتل في مناطق مختلفة من المحافظة، بذريعة "غسل العار"، اليوم الأحد.

وأوضح الشمري لـ"إرم نيوز"، أن الجريمة الأولى حدثت في قضاء خانقين، حيث مقتل شابة تُدعى كاثرين (29 عاما) على يد شقيقها الذي أطلق عليها رصاصتين من مسدس، إحداهما في الرأس والأخرى في البطن، وسلم الجاني نفسه للجهات الأمنية، مُدعيا أنه ارتكب الجريمة بحجة غسل العار".

وبعد ساعات قليلة، حدثت جريمة مماثلة في ناحية هبهب، حيث قتل شخص شقيقته (22 عاما) برصاصة في الرقبة، مدعياً أنه ارتكب الجريمة لغسل العار، فيما ألقي القبض عليه بينما كان يحاول إخفاء جثة شقيقته في منطقة مهجورة ببلدة هبهب، عند أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى.

وأشار الشمري أن الجثتين تم نقلهما للتشريح الطبي، وكذلك احتجاز المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، كما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.