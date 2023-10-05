استئناف المفاوضات لإنهاء إضراب الممثلين في هوليوود

استأنف الممثلون المضربون ورؤساء استوديوهات هوليوود مفاوضاتهم، الأربعاء، في لقاء من شأنه إحياء الآمال باستئناف إنتاج الأفلام والمسلسلات، بعد توقّف طويل إزاء الإضراب الذي يشهده القطاع.

وللمرة الثانية هذا الأسبوع، تقام مناقشات بين نقابة "ساغ-أفترا" الأمريكية التي تمثّل 160 ألف ممثل وراقص وغيرهم من العاملين في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، ورؤساء الاستوديوهات والمنصات من أمثال ديزني ونتفليكس.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من استئناف كتاب السيناريو عملهم، بعدما توصلت نقابتهم إلى اتفاق مع الاستوديوهات في شأن الرواتب؛ ما أنهى إضراباً استمر قرابة خمسة أشهر.

ونظراً لتشابه المطالب بين الممثلين وكتّاب السيناريو وتكثيف المفاوضات، أبدى عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا هذا الاسبوع في الاعتصامات تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.

وقالت الممثلة والعضو في النقابة إليسا فيليبس "أنا سعيدة جدًّا لأن الكتّاب توصلوا إلى اتفاق، وأشعر أنّ ذلك يمنحنا دفعة إيجابية".