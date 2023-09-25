اتفاق يُنهي إضرابًا لكتاب هوليوود استمر 146 يومًا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كتاب هوليوود توصلوا إلى اتفاق مع الاستوديوهات - لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل الأعضاء - بعد خمسة أيام متتالية من المحادثات التي شارك فيها الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات، منها وارنر بروس، وديزني، ونيتفلكس؛ لإنهاء الإضراب الذي بدأ في الثاني من مايو/أيار الماضي.

ولم يتناول أي من الطرفين شروط الاتفاق، لكن رابطة الكتاب الأمريكية قالت إنها "لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على مذكرته مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، وهو تحالف يمثل استوديوهات السينما والتلفزيون والشبكات والبث المباشر".

غير أن الصحيفة أشارت، إلى أن "الصفقة الجديدة التي مدتها ثلاث سنوات تتضمن العديد من الانتصارات التي حققها الكتاب بشق الأنفس، بما في ذلك زيادة المدفوعات، والتوظيف الإلزامي في غرف الكتابة التلفزيونية والحماية فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي".