"المشاغبون الصغار".. FBI يوقف 3 فتية سرقوا مصرفاً في تكساس

وأودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم أحداثا، قيد الاحتجاز، أول أمس الثلاثاء.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد نشر صورة للمشتبه بهم في أعقاب السطو على المصرف في 14 آذار/ مارس، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو (مصرف) +ويلز فارغو+".

ونقلت محطة التلفزيون المحلية "كي تي ار كي" KTRK عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس قوله، إن الأطفال سلموا "تهديداً مكتوباً" إلى موظف في المصرف ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.

وقالت إن اثنين من الصبية الثلاثة– الذين لا يبدو أنهم حاولوا وضع أقنعة أو إخفاء هوياتهم بطريقة أخرى أثناء السرقة – تم التعرف عليهما من جانب أهليهما أمام السلطات.