هذا ما يحدث عندما تصرخ في وجه طفلك
قد تشعر أن الصراخ في وجه أطفالك عندما تخرج تصرفاتهم عن السيطرة أمر عادي للغاية، لكن الخبراء النفسيين يؤكدون أن هذا الأمر له عواقب نفسية خطيرة على حياة أبنائك.
ويقول الدكتور جوزيف شراند، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب في جامعة هارفرد "الصراخ رد فعل طبيعي للشعور بالغضب، ولا يجب أن تشعر بالإحراج من غضبك، لكن يجب أن تتعلم كيفية إدارة هذا الغضب".
وأضاف "نشعر بالغضب عندما نتمنى أن يتوقف أطفالنا عن فعل تصرف ما، لكن بعض الجهود لتغيير سلوك الأطفال تكون أكثر فاعلية من غيرها".
فماذا يحدث عندما تصرخ على طفلك؟
القتال أو الهروب
تقول دكتورة علم النفس السريري "لورا ماركهام" إن الصراخ هو تعبير عن الغضب، لكنه ليس وسيلة فعالة لتغيير سلوك أطفالك.
وأضافت "عندما يشعر طفلك بالخوف من صوتك المرتفع، فإن مركز التعلم في دماغه يتوقف عن العمل، ليدخل إما بحالة القتال وإما الهروب".
وأكدت ماركهام أن التواصل السلمي والهادئ يساعد الطفل على الشعور بالأمان، ويجعله أكثر تقبلاً للدرس".
تقليل من القيمة
يقول الدكتور شراند "بالنسبة لمعظمنا، الشعور بالتقدير من قبل الآخرين هو الطريقة التي نقيس فيها قيمتنا الذاتية، وكيف نحدد ما إذا كنا مهمين لمن هم حولنا. وعندما يصرخ علينا أحدهم، نرى أنفسنا غير مؤهلين، فنصبح أكثر تشكيكًا في قدراتنا".
وشدد قائلًا "الصراخ يُعدُّ مِن أسرع الطرق لجعل الشخص يشعر بأنه لا قيمة له".
غذاء للقلق والاكتئاب
وجدت بضع دراسات أن الأطفال الذين يتم الصراخ عليهم يكونون أكثر عرضة للقلق، كما ترتفع لديهم مستويات الاكتئاب.
وبهذا الخصوص، تؤكد الدكتورة ماركهام أن الأطفال مغناطيس لقلق والديهما، وأن الطريقة التي يتفاعل بها الوالدان مع خطأ يرتكبه الطفل إما تعمل على تهدئته وإما أنها تحفز قلقه. والصراخ لا يساعد على التهدئة حتمًا.
وأضافت "السلبية هي الوقود الذي يغذي القلق والاكتئاب، والصراخ بوجه طفلك يخلق انفجارًا سلبيًّا يستمر لفترة طويلة".
قطع صلة الترابط
توضح الدكتورة ماركهام "الصراخ يقطع قناة اتصالك بطفلك".
وأضافت أنه عند الصراخ، لا يعود بإمكاننا التعاطف مع بعضنا، بل نصبح على خلاف، وهذا ما يجعل طفلك يشعر وكأنك تقف بفريق ضده، فيشعر بالتحدي ويصبح على أتم الاستعداد للدفاع والانفصال عنك.
وهنا يقول دكتور علم النفس السريري نيل بيرنشتاين "خلال الأربعين عامًا التي قضيتها كطبيب نفسي، رأيت آلاف الأطفال ولم يخبرني أحد قط أنه شعر بأنه أقرب إلى والديه بعد الصراخ عليه".
آثار سلبية على المدى الطويل
أوضحت دراسات متعددة كيف يؤذي الصراخ الأطفال، وتخلص إحداها إلى أن الأطفال الذين يتم تأديبهم بالصراخ يحققون "إنجازات مدرسية ضعيفة، ومشاكل سلوكية، وسلوكيات منحرفة".
وأظهرت دراسة أخرى أن للصراخ تأثيرًا مماثلًا على الأطفال مثل العقاب الجسدي؛ فالإساءة اللفظية والصراخ في كثير من الأحيان يمكن أن يغيرا الطريقة التي ينمو بها دماغ الطفل.
في النهاية، فقد أجمع الأطباء على أن الصراخ على طفلك لمرة واحدة لن يلحق أي ضرر به، لكن من المهم أن يعرف الآباء كيف يمكنهم إدارة غضبهم بشكل أفضل، وكيفية التعامل مع تصرفات الأطفال السلبية بالطريقة السليمة.