هذا ما يحدث عندما تصرخ في وجه طفلك

قد تشعر أن الصراخ في وجه أطفالك عندما تخرج تصرفاتهم عن السيطرة أمر عادي للغاية، لكن الخبراء النفسيين يؤكدون أن هذا الأمر له عواقب نفسية خطيرة على حياة أبنائك.

ويقول الدكتور جوزيف شراند، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب في جامعة هارفرد "الصراخ رد فعل طبيعي للشعور بالغضب، ولا يجب أن تشعر بالإحراج من غضبك، لكن يجب أن تتعلم كيفية إدارة هذا الغضب".

وأضاف "نشعر بالغضب عندما نتمنى أن يتوقف أطفالنا عن فعل تصرف ما، لكن بعض الجهود لتغيير سلوك الأطفال تكون أكثر فاعلية من غيرها".

فماذا يحدث عندما تصرخ على طفلك؟

القتال أو الهروب

تقول دكتورة علم النفس السريري "لورا ماركهام" إن الصراخ هو تعبير عن الغضب، لكنه ليس وسيلة فعالة لتغيير سلوك أطفالك.

وأضافت "عندما يشعر طفلك بالخوف من صوتك المرتفع، فإن مركز التعلم في دماغه يتوقف عن العمل، ليدخل إما بحالة القتال وإما الهروب".

وأكدت ماركهام أن التواصل السلمي والهادئ يساعد الطفل على الشعور بالأمان، ويجعله أكثر تقبلاً للدرس".

تقليل من القيمة

يقول الدكتور شراند "بالنسبة لمعظمنا، الشعور بالتقدير من قبل الآخرين هو الطريقة التي نقيس فيها قيمتنا الذاتية، وكيف نحدد ما إذا كنا مهمين لمن هم حولنا. وعندما يصرخ علينا أحدهم، نرى أنفسنا غير مؤهلين، فنصبح أكثر تشكيكًا في قدراتنا".

وشدد قائلًا "الصراخ يُعدُّ مِن أسرع الطرق لجعل الشخص يشعر بأنه لا قيمة له".