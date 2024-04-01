مدينة "سبعة رجال".. مراكش عاصمة البهجة في المغرب (صور)

وما يضفي على مراكش لمسة خاصة، حس الفكاهة والمرح الذي يشتهر به أهل المدينة دون غيرهم من المغاربة، لهذا تُلقب بـ "عاصمة البهجة".

كما تُعرف مراكش بلقب مدينة "سبعة رجال"، إذ تقول الروايات التاريخية، إن "سبعة رجال" هم سبعة من الفقهاء والقضاة والمتصوفين، دفنوا بمدينة مراكش في أزمنة متباينة، فأول الرجال ينتمي للعصر المرابطي، وآخرهم ينتمي لبداية العصر السعدي، كما أن لكل واحد ميزاته الفكرية.

هؤلاء الرجال السبعة؛ الذين اقترنوا باسم مراكش، هم: القاضي عياض، وأبو القاسم عبد الرحمن السهيلي، ويوسف بن علي الصنهاجي، وأبو العباس السبتي، ومحمد بن سليمان الجزولي، وعبد العزيز بن عبد الحق التباع، وعبد الله بن عجال الغزواني.

وتبرز مصادر تاريخية أن القواسم المشتركة التي تجمع بين رجالات مراكش السبعة، تتمثل في زهدهم بالدنيا وسعيهم لأعمال الخير، ونشرهم للعلم.