قسنطينة.. مدينة "الجسور المعلقة" وعروس الشمال الجزائري (فيديو إرم)

تطغى على قسنطينة الصبغة الثقافية والدينية منذ زمن، إذ تكرّس هذا المظهر بعد استقرار الإسلام فيها، حيث بناء المساجد، ونذكر منها الجامع الكبير الذي بني في عهد الدولة الزيرية سنة 503هـ، 1136م، وهو الذي شيّد على أنقاض المعبد الروماني الكائن في نهج العربي بن مهيدي حاليًا، وكذلك جامع سوق الغزل الذي أمر ببنائه الباي حسن، ليحوّله الاستعمار الفرنسي إلى كاتدرائية بعد احتلال مدينة قسنطينة مباشرة، وظل كذلك إلى أن عاد إلى أصله بعد الاستقلال.

وتتنوع التقاليد القسنطينية لتلفت الانتباه باللباس التقليدي النسائي المصنوع من المخمل السميك، بلون عنابي، ومزين بخيوط من الذهب، في القندورة أو الجبة، التي تغيّر اسمها لتصبح "جبة الفرغاني" مع بداية القرن العشرين، في إشارة إلى مصمم الأزياء الفرغاني الذي كرّس حياته لتطوير هذا الزي.

أما المطبخ القسنطيني فهو من أثرى الأطعمة في البلاد؛ إذ يزخر بعدة أطباق تتراوح بين المالح والحلو، أبرزها طاجين الحلو بشباح السفرة، وهو طبق مصنوع من الفواكه المجففة يضاف إليه اللوز المطحون والمعجون المشكل، واللحوم، وهو طبق حلو، إضافة إلى "الجاري بالشعيرية" في الصلصة البيضاء، و"الجاري الفريك" الشوربة المصنوعة من المجفف.

فيما تتنوع الحلويات القسنطينية، منها الجوزية والبقلاوة والغريبية وبورك الرنة والبراج ومقرود المقلة، وتتكون الحلوى من فواكه موسمية ومهلبية، مصنوعة من الحليب، وكريمة الأرز، والسكر وماء الورد، إضافة إلى الرفيس القسنطيني، والزلابية.