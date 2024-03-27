بطريقة هوليودية.. إحباط تهريب أكثر من 10 أطنان "حشيش" في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدينة الدار البيضاء، مؤكدة احتجاز أكثر من عشرة أطنان من مخدر "الشيرا" أو ما يعرف بـ"الحشيش".

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بأن العملية تمت عقب الحصول على معلومات دقيقة، من قبل مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "المخابرات"، وبتنسيق ميداني مع عناصر الدرك.

وتمكنت السلطات الأمنية من ضبط سيارتين في الطريق الخارجي لمدينة الدار البيضاء، محملتين بشحنات كبيرة من مخدر "الشيرا".

ووفق البيان، جرى توقيف سائق إحدى هذه المركبات، لكن الآخر رفض الامتثال، وقام بإطلاق النار باتجاه عناصر الشرطة، معرّضا مستخدمي الطريق للخطر.

واضطر عناصر مكافحة العصابات إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية، أصاب أحدها المشتبه به، ما أدى إلى توقيفه، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، متأثرا بإصابته بعيار ناري، وفق البيان.