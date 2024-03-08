ماكرون يعلق على شائعات زعمت أن زوجته "متحولة جنسيا"

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، "المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة" في إشارة إلى شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها بأن زوجته متحولة جنسيا.

وعلق الرئيس رداً على أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع في ختام حفل بمناسبة إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي، وقال: "أسوأ الأمور هي المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة مع أشخاص يصدقونها في نهاية المطاف ويزعجونك بما في ذلك في خصوصيتك"، بحسب فرانس برس.

منذ عام 2017 وانتخاب إيمانويل ماكرون، انتشرت نظريات المؤامرة بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي زاعمة أن بريجيت ماكرون واسمها قبل الزواج ترونيو، هي في الواقع متحولة جنسيا واسمها الأول جان ميشال.