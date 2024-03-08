ماكرون يعلق على شائعات زعمت أن زوجته "متحولة جنسيا"
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، "المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة" في إشارة إلى شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها بأن زوجته متحولة جنسيا.
وعلق الرئيس رداً على أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع في ختام حفل بمناسبة إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي، وقال: "أسوأ الأمور هي المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة مع أشخاص يصدقونها في نهاية المطاف ويزعجونك بما في ذلك في خصوصيتك"، بحسب فرانس برس.
منذ عام 2017 وانتخاب إيمانويل ماكرون، انتشرت نظريات المؤامرة بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي زاعمة أن بريجيت ماكرون واسمها قبل الزواج ترونيو، هي في الواقع متحولة جنسيا واسمها الأول جان ميشال.
"في مواجهة هذه المزاعم، علينا اللجوء إلى القانون والعدالة" كما قال ماكرون داعيا إلى تعزيز "النظام العام الرقمي" على شبكات التواصل الاجتماعي "المكان الذي يعبر فيه عن النظريات الأكثر جنونا"، مؤكدا أنه لا يزال يفتقر "إلى ضوابط".
كما طالت شائعات رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، زاعمة بأنهما ولدتا ذكرا.
وقال الرئيس ماكرون: "إن هناك قدرا هائلا من العمل التعليمي يتعين القيام به"، مضيفا: "إن المعركة النسوية ليست معركة النساء بل معركة الرجال والنساء".