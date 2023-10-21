العاصفة "بابيت" تواصل إلحاق الأضرار في شمال أوروبا

تسبّبت العاصفة "بابيت"، بفيضانات كبيرة وأضرار في الممتلكات في مدن دنماركية ونرويجية خلال ليل الجمعة، واستمر تأثيرها على المملكة المتحدة اليوم السبت.

وضربت العاصفة الجمعة، اسكتلندا خصوصاً، حيث أدّت إلى مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم في شمال شرق البلاد.

وقال عناصر في خدمات الإغاثة، إن العاصفة ضربت أيضًا السواحل في شمال ألمانيا مساء الجمعة، واستمرت طوال الليل، وأدّت إلى مقتل امرأة في سيارتها جراء سقوط شجرة.

وفي الدنمارك، تسبّبت العاصفة بارتفاع حاد بمنسوب المياه في مدن في جنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.

مستويات قياسية

وارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي في مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورغ وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهي مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية "دي أم أي".

وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء: "علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصاً في جنوب جوتلاند".

وفي ميناء رودفيغ للصيد في مقاطعة زيلندا جنحت قوارب صيد عدة أو غرقت، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام دنماركية.

وفي النرويج، انقطعت الكهرباء فجراً عن حوالي 20 ألف شخص من سكان الجنوب لكن الوضع يتحسن، بحسب وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي".

واقتلعت الرياح العاتية أسقف مبانٍ وأسقطت أشجارا.

وفي المملكة المتحدة، حيث واصلت العاصفة إلحاق الأضرار اليوم السبت، اضطرت محطة كينغز كروس في لندن إلى إغلاق أبوابها ظهراً للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا في القاعة وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.

فيضانات

وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديد البريطانية "نتوورك رايل" على منصة "إكس" أن خدمات "لندن نورث إيستيرن رايل" التي تنظم رحلات من لندن إلى شمال شرق انكلترا واسكتلندا لا تزال "معرقلة إلى حد كبير" جراء العاصفة.