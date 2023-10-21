العاصفة "بابيت" تواصل إلحاق الأضرار في شمال أوروبا
تسبّبت العاصفة "بابيت"، بفيضانات كبيرة وأضرار في الممتلكات في مدن دنماركية ونرويجية خلال ليل الجمعة، واستمر تأثيرها على المملكة المتحدة اليوم السبت.
وضربت العاصفة الجمعة، اسكتلندا خصوصاً، حيث أدّت إلى مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم في شمال شرق البلاد.
وقال عناصر في خدمات الإغاثة، إن العاصفة ضربت أيضًا السواحل في شمال ألمانيا مساء الجمعة، واستمرت طوال الليل، وأدّت إلى مقتل امرأة في سيارتها جراء سقوط شجرة.
وفي الدنمارك، تسبّبت العاصفة بارتفاع حاد بمنسوب المياه في مدن في جنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.
مستويات قياسية
وارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي في مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورغ وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهي مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية "دي أم أي".
وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء: "علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصاً في جنوب جوتلاند".
وفي ميناء رودفيغ للصيد في مقاطعة زيلندا جنحت قوارب صيد عدة أو غرقت، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام دنماركية.
وفي النرويج، انقطعت الكهرباء فجراً عن حوالي 20 ألف شخص من سكان الجنوب لكن الوضع يتحسن، بحسب وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي".
واقتلعت الرياح العاتية أسقف مبانٍ وأسقطت أشجارا.
وفي المملكة المتحدة، حيث واصلت العاصفة إلحاق الأضرار اليوم السبت، اضطرت محطة كينغز كروس في لندن إلى إغلاق أبوابها ظهراً للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا في القاعة وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.
فيضانات
وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديد البريطانية "نتوورك رايل" على منصة "إكس" أن خدمات "لندن نورث إيستيرن رايل" التي تنظم رحلات من لندن إلى شمال شرق انكلترا واسكتلندا لا تزال "معرقلة إلى حد كبير" جراء العاصفة.
وفي شمال إنكلترا، استأنف مطار "ليدس برادفورد" نشاطه في وقت متأخر صباح اليوم، حسبما أعلن على منصة "إكس"، بعدما أُغلق الجمعة إثر خروج طائرة تابعة لشركة "تي يو أي" TUI عن المدرج بسبب رياح قوية.
وأكدت وكالة البيئة على موقعها إصدار ثلاثة تحذيرات من "فيضانات خطيرة"، "تولّد خطراً كبيرا على حياة" السكان القريبين من ضفاف نهر ديروينت في ديربي في وسط إنكلترا.
وفي مقابلة مع "بي بي سي وان" صباح اليوم، قال النائب عن حزب العمال توبي بيركينز، إن حوالي 400 منزل في دائرته الانتخابية في تشيسترفيلد في وسط إنكلترا غمرتها المياه، وإن عدداً كبيراً من الناس "لا يعرفون حالياً أين يمكن أن يمكثوا".
أضرار جسيمة
وواصلت اسكتلندا رفع الأضرار التي سببتها العاصفة "بابيت" الجمعة.
ودعا رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف على منصة "إكس" السكان إلى توخي الحذر تماشياً مع سريان تحذير باللون الأحمر في منطقة "أنغوس" الساحلية وبعض أجزاء "أبيردينشاير" (شمال غرب اسكتلندا).
وتعرض ساحل بحر البلطيق في ألمانيا أيضًا لرياح قوية وأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وتسببت بفيضانات وبإجلاء حوالي ألفي شخص، وفقًا لخدمات الطوارئ الألمانية في ولاية شليسفيغ- هولشتاين.
وسُجّلت أعلى مستويات من المياه قرابة منتصف ليل الجمعة في فلنسبورغ (شمال)، حيث ارتفعت المياه نحو 2,30 متر فوق المعدل الطبيعي، مسجلة رقماً غير مسبوق في المنطقة منذ نحو 120 عامًا. ويشهد الوضع تحسناً اليوم السبت.