اسكتلندا.. العاصفة "بابيت" تخلف ضحايا ومحاصرين
قضى شخصان وحوصرت عائلات في منازل غمرتها المياه في اسكتلندا، الجمعة، جرّاء تحرّك العاصفة بابيت شرقًا بعدما ضربت أيرلندا.
وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرًا نادرًا باللون الأحمر من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من شرق اسكتلندا مع توقعات بهطول "أمطار قياسية"، بمقدار يصل إلى 22 سنتمترًا يومَي الجمعة والسبت.
وأشارت الشرطة إلى انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، بعدما جرفتها المياه في نهر بمقاطعة أنغوس بعد ظهر الخميس.
لقي شخص ثان يبلغ من العمر 56 عامًا حتفه في أنغوس مساء الخميس، بعدما اصطدمت شجرة بالشاحنة التي كان يقودها.
ووصف المسؤولون في مقاطعة كورك الأيرلندية الجنوبية، حيث غمرت المياه مئات المنازل والمتاجر في وقت سابق هذا الأسبوع، هذه الفيضانات بأنها الأسوأ منذ 30 عامًا على الأقلّ.
وفيما تضرب العاصفة اسكتلندا، الجمعة، حذّر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف من "مدى خطورة" الظروف، خصوصًا في بلدة برتشن في الشمالي الشرقي.
تكافح فرق الإنقاذ للوصول إلى السكان المحاصرين، غير أن التيارات القوية والمياه التي يصل ارتفاعها إلى مترين تقريبًا تعيق عملها.
وبدأ عناصر الإطفاء وخفر السواحل بإجلاء السكّان من أنغوس، الخميس، طارقين الأبواب وداعين الناس إلى المغادرة.