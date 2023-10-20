اسكتلندا.. العاصفة "بابيت" تخلف ضحايا ومحاصرين

قضى شخصان وحوصرت عائلات في منازل غمرتها المياه في اسكتلندا، الجمعة، جرّاء تحرّك العاصفة بابيت شرقًا بعدما ضربت أيرلندا.

وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرًا نادرًا باللون الأحمر من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من شرق اسكتلندا مع توقعات بهطول "أمطار قياسية"، بمقدار يصل إلى 22 سنتمترًا يومَي الجمعة والسبت.

وأشارت الشرطة إلى انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، بعدما جرفتها المياه في نهر بمقاطعة أنغوس بعد ظهر الخميس.

لقي شخص ثان يبلغ من العمر 56 عامًا حتفه في أنغوس مساء الخميس، بعدما اصطدمت شجرة بالشاحنة التي كان يقودها.