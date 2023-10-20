العاصفة "ألين" تتسبب بآلاف الحوادث في إسبانيا
غمرت العاصفة "ألين" جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا، اليوم الخميس، مما تسبب في آلاف الحوادث. وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى تعليق خدمة السكك الحديدية للخط فائق السرعة الذي يربط بين مدريد وبرشلونة، وقطع عدة خطوط لمترو مدريد وأحد خطوط سيركانياس، وتأخيرات وإغلاق طرق في أجزاء مختلفة من إسبانيا.
وبحسب الصحيفة، حطمت مدينة مدريد رقما قياسيا، نتيجة تجميع مائة لتر من المياه لكل متر مربع في يوم واحد، وهي أكبر كمية يتم تسجيلها منذ أكثر من مائة عام، وفق وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، كما تأثرت وسائل النقل العام بشكل خطير.
وأضافت الصحيفة أن مجلس مدينة برشلونة قام بتفعيل خطة الطوارئ البلدية الأساسية بسبب سوء أحوال البحر والأمواج التي قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من مترين ونصف.
كما لفتت الصحيفة إلى هبوب رياح تتجاوز سرعتها 90 كيلومترا في الساعة في إشبيلية. حيث تسببت هبوب الرياح القوية في انهيار نظام كهربة الخط عالي السرعة بين إشبيلية وقرطبة، مما أدى إلى انقطاع الخدمة بين مدينتي مونتورو وفيلا ديل ريو في قرطبة.