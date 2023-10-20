العاصفة "ألين" تتسبب بآلاف الحوادث في إسبانيا

غمرت العاصفة "ألين" جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا، اليوم الخميس، مما تسبب في آلاف الحوادث. وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تعليق خدمة السكك الحديدية للخط فائق السرعة الذي يربط بين مدريد وبرشلونة، وقطع عدة خطوط لمترو مدريد وأحد خطوط سيركانياس، وتأخيرات وإغلاق طرق في أجزاء مختلفة من إسبانيا.