بعيدا عن تناولها.. تعرف على 3 استخدامات مذهلة للقهوة
تتمتع القهوة بميزات جمة، علاوة على أنها مشروب يعزز نشاطك الصباحي، فهناك استخدامات أخرى مدهشة يمكن أن تقدمها القهوة المطحونة، منها تعطير الهواء وطرد الحشرات.
ووفق تقرير نشره موقع "House Digest"، فإن إبقاء القهوة المطحونة في وعاء بأحد أركان المطبخ له فوائد متعددة، أجملها فيما يأتي:
إزالة الروائح الكريهة
أفاد التقرير بأن إبقاء القهوة المطحونة في وعاء، سواء كانت طازجة أو مستهلكة، سيساعد على إبقاء الروائح بعيدًا، ويمنح مطبخك رائحة القهوة الممتعة؛ لأن الكافيين يحتوي على النيتروجين، وهو مكون له خصائص امتصاص الرائحة. ووفق التقرير، فقد اكتشف العلماء في كلية مدينة نيويورك أنه يمكنه أيضًا التخلص من رائحة نفايات الصرف الصحي الخام، لذلك يمكنك المراهنة بأمان على أنه قادر على التعامل مع بعض الروائح الكريهة الكامنة في مطبخك.
وليس الهواء الموجود في مطبخك وحده هو الذي يمكن أن يستفيد منه؛ إذ إن إضافة بضع ملاعق من القهوة المطحونة في وعاء مفتوح داخل الثلاجة سيُبعد الروائح الكريهة.
وإذا كنت تفضل استخدام القهوة المطحونة الطازجة بدلًا من بقايا فنجان الصباح، فيمكنك أيضًا صنع أكياس قهوة بنفسك باستخدام أكياس شبكية دقيقة ووضعها في الأماكن التي ترغب في إزالة الروائح الكريهة منها. في أي مكان من مخزن المؤن إلى خزائن وأدراج المطبخ.
ويعمل معطر هواء القهوة أيضًا بشكل جيد في الأماكن الأخرى ذات الرائحة الكريهة. على سبيل المثال، يمكنك وضع ملاعق قليلة من القهوة المطحونة في الحمام كمزيل طبيعي للرائحة. وبصرف النظر عن النيتروجين، فإن البن المطحون له خصائص أخرى تجعله عنصرا أساسيا منزليا مفيدا.
منظف ممتاز
قد تتفاجأ عندما تعلم أن تفل القهوة يعد عامل تنظيف ممتازًا. بفضل قوامه الرملي ومحتواه الحمضي، كما يمكنك استخدام بقايا القهوة لتنظيف الأواني والمقالي المتسخة.
وستكون القهوة المطحونة المستخدمة مفيدة أيضًا عند تنظيف شبكات الفرن وشواية الشواء. ولا تحتاج إلى مواد كيميائية قاسية لتنظيف الشبكات وإزالة الشحوم منها، ما عليك سوى غمرها في محلول من الماء الدافئ وتفل القهوة لمدة ساعة، ثم فركها باستخدام إسفنجة.
إبعاد الحشرات
إذا كنت قلقًا بشأن وجود الآفات في مطبخك، فالخبر السار هو أن هناك عددًا من الحشرات التي تكره رائحة القهوة، بما في ذلك البعوض والنمل والدبابير والبراغيث. لذا فإن وعاء القهوة ذات الرائحة الطيبة من شأنه أن يساعد في إبعاد هذه الحشرات أيضًا. كما يمكنك أيضًا الاحتفاظ ببعض بقايا القهوة في فنائك لهذا السبب.
فمن معطر الهواء الطبيعي إلى مساعدات تنظيف المطبخ وطارد الحشرات، يأتي كيس واحد من القهوة مع العديد من الفوائد في مطبخك وكل أرجاء بيتك.