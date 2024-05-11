بعيدا عن تناولها.. تعرف على 3 استخدامات مذهلة للقهوة

منظف ممتاز

قد تتفاجأ عندما تعلم أن تفل القهوة يعد عامل تنظيف ممتازًا. بفضل قوامه الرملي ومحتواه الحمضي، كما يمكنك استخدام بقايا القهوة لتنظيف الأواني والمقالي المتسخة.

وستكون القهوة المطحونة المستخدمة مفيدة أيضًا عند تنظيف شبكات الفرن وشواية الشواء. ولا تحتاج إلى مواد كيميائية قاسية لتنظيف الشبكات وإزالة الشحوم منها، ما عليك سوى غمرها في محلول من الماء الدافئ وتفل القهوة لمدة ساعة، ثم فركها باستخدام إسفنجة.

إبعاد الحشرات

إذا كنت قلقًا بشأن وجود الآفات في مطبخك، فالخبر السار هو أن هناك عددًا من الحشرات التي تكره رائحة القهوة، بما في ذلك البعوض والنمل والدبابير والبراغيث. لذا فإن وعاء القهوة ذات الرائحة الطيبة من شأنه أن يساعد في إبعاد هذه الحشرات أيضًا. كما يمكنك أيضًا الاحتفاظ ببعض بقايا القهوة في فنائك لهذا السبب.

فمن معطر الهواء الطبيعي إلى مساعدات تنظيف المطبخ وطارد الحشرات، يأتي كيس واحد من القهوة مع العديد من الفوائد في مطبخك وكل أرجاء بيتك.