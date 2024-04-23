الوقت الأنسب لشرب فنجان القهوة في الصباح

لا يستطيع الكثيرون فتح أعينهم في الصباح دون شرب فنجان من القهوة أو الشاي، ولكن اتضح أنه يجب عليك الانتظار قليلًا قبل أن تنغمس في احتساء مشروبك المفضل.

ووفقًا لخبراء النوم، فإن تناول مشروب يحتوي على الكافيين فور الاستيقاظ ليس بالأمر المثالي.

وحثّ ريكس إيساب، خبير النوم لموقع Wales Online، على مقاومة شرب فنجان من القهوة حتى الساعة الـ8.33 صباحًا في حال كنت تستيقظ في السابعة والنصف.

وأوضح قائلًا "شرب القهوة في وقت مبكر جدًّا ليس له أي فوائد تذكر، بل يجب عليك الانتظار لمدة ساعة بعد الاستيقاظ لجني فوائدها الحقيقية".

وأضاف "عندما نستيقظ، تكون مستويات الكورتيزول لدينا في ذروتها، ويعزز الكورتيزول، المرتبط غالبًا بالتوتر، مستويات اليقظة لدينا. لذا، فإن شرب الكافيين بينما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة، يمكن أن يعمل عكسيًّا ويصيبك بالنعاس خلال النهار".

الكافيين والنوم

وأوضح ريكس "خلال النهار، ينتج دماغك مادة كيميائية تسمى الأدينوزين، والتي تعزز النوم بشكل أساس.. وفي حال تعرضت للسهر في الليلة السابقة، فإنها تتراكم وتزيد من شعورك بالنعاس، لكن الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين، ما يبقيك في حالة يقظة. وإذا كنت واجهت صعوبة في النوم بعد شرب القهوة طوال اليوم، فقد يكون هو السبب".

ومن هنا أكد "من المهم أيضًا عدم شرب الكافيين في وقت متأخر جدًّا من اليوم، إذ قد ينتهي بك الأمر إلى عدم القدرة على النوم. وينصح بعدم تناول مشروبات الكافيين خلال الساعات الست التي تسبق الذهاب إلى السرير، وخصوصًا الشاي".