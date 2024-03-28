آيتن عامر تكشف للمرة الأولى ملابسات طلاقها
كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر، للمرة الأولى، ملابسات طلاقها من مدير التصوير محمد عز والد بناتها، قائلة: "أي اثنين بينفصلوا أكيد بيكون فيه بينهم خلافات، بس مش كل حاجة بتبقى صح، وفيه ناس بتفبرك عناوين عشان الريتش، وأنا من جانبي اتنازلت عن حقي، لأن أنا وأبو أولادي مش هنقف قدام بعض في المحاكم أبدا".
وأضافت خلال لقاء تلفزيوني: "مفيش قضايا بيني وبين عز أبدا الآن، ولكن لكل فعل رد فعل، ولما حد يرفع عليا قضية ما، طبيعي إني هرد، وأنا دايما في موضع دفاع، وعمري ما كنت في موضع هجوم، ومعرفش عدد القضايا اللي هو رافعها عليا من كترهم، وبرغم إننا انفصلنا، بس هنفضل لآخر يوم في عمرنا ناقر ونقير".
وأردفت: "برغم كده لسه في مساحة احترام بيننا لأننا موقفين المشكلة عند حد معين ومش بنكبر المواضيع، والناس انتقدتني لما قولت لياسمين عبد العزيز الناس ملهاش علاقة، أنتم اتطلقتوا ليه، وتجربة الطلاق دي من أبشع التجارب اللي ممكن ست تمر بيها في حياتها، والست ممكن تنور بعد الطلاق بس مش عشان اتطلقت، هي كانت منورة من قبل كده بس يمكن كان عندها حتة استُنزفت ورجعت نورت تاني، لكن عموما الطلاق مش حاجة كويسة ومش سهلة وتجربة صعبة".
وكشفت عن تعرضها للخيانة من خطيبها الأسبق، لافتة إلى أن الخيانة طبع في الرجل، ولذلك شرع الله التعدد لأن الرجل لا تكفيه زوجة واحدة.
وأشارت إلى أنها تشاجرت مع شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر؛ بسبب تصريح الأخيرة أن الزوجة هي المسؤولة عن خيانة زوجها لها، لافتة إلى أن الخيانة ليس لها مبرر.
وأضافت: "حتى الآن أتشاجر مع أختي وفاء عامر بسبب تصريحها الشهير بأن الست هي المسؤولة عن خيانة زوجها لها، وحتى هذه اللحظة أنا رافضة التصريح تماما، ووفاء كانت رافضة طلاقي، وعمر ما كان للخيانة مبرر، والست مش مسؤولة عن خيانة الراجل ليها، والرجل بطبعه لا تكفيه امرأة واحدة بنسبة تصل إلى 90%، وإلا مكنش ربنا حلل لهم التعدد".