آيتن عامر تكشف للمرة الأولى ملابسات طلاقها

كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر، للمرة الأولى، ملابسات طلاقها من مدير التصوير محمد عز والد بناتها، قائلة: "أي اثنين بينفصلوا أكيد بيكون فيه بينهم خلافات، بس مش كل حاجة بتبقى صح، وفيه ناس بتفبرك عناوين عشان الريتش، وأنا من جانبي اتنازلت عن حقي، لأن أنا وأبو أولادي مش هنقف قدام بعض في المحاكم أبدا".

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني: "مفيش قضايا بيني وبين عز أبدا الآن، ولكن لكل فعل رد فعل، ولما حد يرفع عليا قضية ما، طبيعي إني هرد، وأنا دايما في موضع دفاع، وعمري ما كنت في موضع هجوم، ومعرفش عدد القضايا اللي هو رافعها عليا من كترهم، وبرغم إننا انفصلنا، بس هنفضل لآخر يوم في عمرنا ناقر ونقير".