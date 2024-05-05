مصر.. عشرينية تقفز من سيارة متحرش حاول اختطافها

قفزت فتاة مصرية من سيارة شاب حاول التحرش بها واختطافها في سيارته الخاصة على طريق "مصر- الإسكندرية الصحراوي"، وتحديدا في منطقة "كرداسة" بمحافظة الجيزة.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان، حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة سائق "أوبر" حاول اختطافها ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى جراء ذلك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 22 عاما تتهم فيه شابا بمحاولة التحرش واختطافها، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفقا على اللقاء بأحد محال "الكوفي شوب" للتعرف على بعضهما وجها لوجه.

وحين انتهى اللقاء، أصر على أن يقوم بتوصيلها لمنزلها بسيارته، وفي الطريق حاول التحرش بها واختطافها؛ ما دفعها للقفز من السيارة والمخاطرة بحياتها.