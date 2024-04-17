على غرار "فتاة الشروق".. محاولة اختطاف إعلامية مصرية من قِبل سائق "أوبر"

على غرار " فتاة الشروق" حبيبية الشماع التي تعرضت لمحاولة اختطاف على يد سائق يعمل لدى شركة "أوبر" ودخلت غيبوبة أفضت إلى وفاتها. كشف محامي الإعلامية المصرية فيفيان الفقي تعرّض الأخيرة لمحاولة اختطاف مماثلة على يد سائق يعمل لدى نفس الشركة.

وأصدر دفاع الإعلامية بيانًا يكشف تفاصيل الواقعة وحصولها على حكم بحبس السائق وتعويض 100 مليون جنيه من شركة "أوبر".

وقال البيان إن بداية الواقعة كانت بتاريخ 7 فبراير/شباط 2022، عندما قام السائق "محمود.ش"، يعمل بشركة أوبر، بمحاولة خطف المجني عليها فيفيان الفقي أثناء استقلالها السيارة، وغيّر المتهم خط السير المعتاد وفقًا للتطبيق، وأحكم إغلاق النوافذ والأبواب محاولًا خطف المجني عليها وسرقة متعلقاتها الشخصية، لكن ما إن شعرت المجني عليها بالخطر قفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف بمنطقة "التجمع الأول".

وتقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى الجهات القضائية، وتم قيده برقم 2537 لسنة 2022، جنح التجمع الأول، وأصدرت المحكمة حكمًا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن واقعة السرقة والشروع في الخطف، كما ادعى المحامي ضد شركة "أوبر" مدنيًا نظرًا لعدم تحريهم الدقة في اختيار سائق الشركة على الوجه المطلوب، ولثبوت تسجيل السائقين لدى هذه الشركة ممن يتعاطون المواد المخدرة والمسجلين جنائيًا.

وكانت "محكمة الجنايات" قد قضت بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري في أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة الشروق".