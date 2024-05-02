زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوبي شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة ساحل مقاطعة تايتونغ جنوبي شرق تايوان في الساعة 10:07 صباحًا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية، أن مركز الزلزال يقع في البحر، على بعد 44 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة تايتونج، على عمق 11.7 كيلومتر.

وبحسب موقع "فوكس تايوان" لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات فورية.