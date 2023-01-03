أنفق 23 ألف دولار ليحقق حلمه في أن يصبح ذئبًا

قالت شركة Zeppet المتخصصة في صناعة الأزياء الخاصة بمجال السينما والترفيه، أنها تلقت طلبا لتصميم زي حيوان من زبون ياباني أراد أن يحقق حلمه في أن يكون "ذئبًا".

ونشرت الشركة رسالة العميل "السعيد" الذي لم تكشف عن اسمه، إذ قال "بسبب عشقي للحيوانات منذ الطفولة، حلمت أن أكون ذئبًا يوما ما، وعندما جربت البدلة التي تم تصميمها لي دهشت.. كانت اللحظة التي تحقق فيها حلمي".