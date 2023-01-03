لماذا يصاب البعض بخوف شديد من المهرج؟

على الرغم من أن المهرج مرتبط بأجواء الفرح والبهجة، فإن كثيرين يشعرون بالخوف منه، ويفضل آخرون عدم رؤيته أو الاقتراب منه.

هذا ما يطلق عليه الخبراء النفسيون "رهاب المهرج" أو "الكولوفوبيا"، وهو اضطراب رهابي يسبب قلقا وسرعة في دقات القلب وغثيانا وتعرقا غزيرا عند رؤية مهرج أو صورة له.

لماذا يحدث رهاب المهرج؟

وفقا لخبير اضطرابات الرهاب الدكتور آدم كوكس فإن لا أحد يولد بخوف متأصل من المهرجين، قائلا: "في طفولتك ربما تكون قد قابلت شخصا لم تتمكن من رؤية وجهه كـ"بابا نويل" أو متنكر بزي حيوانات، أو حتى مهرج، ونظرا لأن وجوه الشخصيات السابقة محجوبة بالأقنعة أو المكياج، فإن قراءة تعبيراتهم أو نواياهم تكون أكثر صعوبة".