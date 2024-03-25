إدارة "الجونة السينمائي" تعلن عن تغييرات في الهيئة العليا للمهرجان

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن تغييرات في الهيئة العليا للمهرجان، وأبرزها ترك انتشال التميمي الذي كان مدير المهرجان منذ انطلاقه وحتى الآن، في منصبه على أن يستكمل عمله كعضو في المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، بالإضافة إلى عمله كمستشار إستراتيجي.

ويواصل عمرو منسي المدير التنفيذي قيادة فريق مهرجان الجونة السينمائي، بينما ستستمر ماريان خوري في دورها كمديرة فنية، وسيتولى أندرو محسن، منصب رئيس البرمجة، مما يضمن انتقالا سلسًا واستمرارًا لنجاح المهرجان في دورته السابعة، المزمع انعقادها في الفترة من 24 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي.

تعليق سميح ونجيب ساويرس

من جانبه، علق المهندس سميح ساويرس رئيس المهرجان في بيان صحفي على التعديلات: "أود نيابة عن جميع العاملين في مهرجان الجونة السينمائي، أن أعرب عن عميق تقديرنا لانتشال التميمي لقيادته المتميزة ومساهماته التي لا تعد ولا تحصى، كان لشغفه بالسينما وحرصه على التميز دور أساسي في وضع المهرجان في مكانته الحالية، نحن ممتنون جدًا للتأثير الذي أحدثه على نمو مهرجان الجونة السينمائي وهويته، ويسعدني أنه لا يزال جزءًا من المهرجان في دور إستراتيجي آخر".

كما علق مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس على التغييرات قائلا: "منذ البداية، كان هدفي هو العثور على الشخص الأنسب لوظيفة مدير المهرجان، وفي انتشال، لم أرَ فقط المؤهلات المطلوبة ولكن أيضًا الشغف والتفاني اللازمين لقيادة المهرجان إلى النجاح".

وأضاف: "أنا فخور بأن أقول إن قراري كان صحيحًا، وفترة إدارة انتشال للمهرجان عززت هذه الثقة".