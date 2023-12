سلطنة عمان.. إعلان الفائزين بمهرجان سينما المرأة والطفل الدولي

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي، الذي نظمته الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.

وحصد جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيلم "رماد"، للمخرج سليمان الخليلي، وحصل على جائزة أفضل فيلم عماني، وحصلت الفنانة ميمونة المعمري على جائزة أفضل ممثل عن دورها في الفيلم، كما حصل الطفل حمود الغاوي على جائزة أفضل ممثل طفل عن دوره في فيلم "جدي" للمخرج جلال الدين أحمد ودليلة الدرعية، كما حصل فيلم تاء للمخرج محمد الدروشي مناصفة مع فيلم "تفاصيل حارقة" للمخرج يعقوب الخنجري على جائزة منصة عين، وحصل فيلم عزال للمخرجة فاطمة الهنائية على جائزة تحكيم الأطفال لأفضل فيلم.

وفي الأفلام الروائية الدولية حصل فيلم There is no tomorrow للمخرجة الإيرانية هيفاء ناصريان على جائزة أفضل فيلم روائي دولي، كما حصل فيلم "الباص" للمخرج محمد المجدوب من تونس على جائزة لجنة التحكيم وحصلت الطفلة نسيمة عاطف على شهادة لجنة التحكيم عن دورها في فيلم "آسيف" للمخرج ياسين آيت فقير من المغرب، وحصل فيلم "سامينا" للمخرج أحمد بركية من تونس على شهادة تنويه لجنة التحكيم.