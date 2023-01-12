بمشاركة 42 فيلما.. انطلاق مهرجان الشرقية السينمائي في سلطنة عمان

أطلق مهرجان الشرقية السينمائي دورته الأولى، يوم الأربعاء، في ولاية صُور بسلطنة عمان، وتنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح بمشاركة 42 فيلما بين روائي ووثائقي من 17 دولة.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الذي أُقيم بمركز فتح الخير التابع لوزارة التراث والسياحة، ثلاثة من الفناين العرب هم سعد الفرج من الكويت، وفَي الشرقاوي من البحرين، وسهير فهد من الأردن، وكذلك الإعلامية التونسية زهراء محمد.