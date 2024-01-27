لماذا تراجعت الكوميديا في مصر؟

شهدت الكوميديا في مصر تراجعا حادا على مستوى الكم والكيف، سواء في السينما أو المسرح، ما أثار تساؤلات عن الأسباب وراء هذا التراجع.

وتوجهت "إرم نيوز" بهذه الأسئلة إلى عدد من النقّاد والمخرجين، فتنوعت إجاباتهم واختلفت زوايا رؤاهم.

في البداية، يشير الناقد الفني الكبير طارق الشناوي إلى وجود "فراغ" هائل تركه صنّاع الضحك من جيل الكبار مثل عادل إمام، الذي لم يقدم عملا جديدا منذ 12 عاما، كما رحل عن عالمنا العملاق سمير غانم الذي كان قد توقف إلى حد ما عن تقديم الجديد هو الآخر قبل وفاته.

ورغم وجود أجيال متلاحقة، إلا أن نجومها سرعان ما ينطفئون بعد عدة مواسم ناجحة.

ويرى الشناوي أن الأزمة الحقيقية تتمثل حاليا وبشكل أساسي في غياب نجم كبير قادر على أن يسد هذا الفراغ ويصبح أيقونة ورمزا لجيل كامل، كما كان نجيب الريحاني رمزا لمرحلة زمنية، ثم فؤاد المهندس رمز تلاه، وعادل إمام رمز آخر.

ويفسر الشناوي تراجع بريق وتأثير نجوم الضحك إلى أن محمد هنيدي بدا في أفلامه الأخيرة، مثل ""برعي البريمو" و"نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وكأنه لا يريد أن يغادر مرحلة عمرية سابقة في حياته، هي مرحلة الشباب، معتمدا على حالة قديمة لا تناسب العصر، كما أن محمد سعد كرر نفسه كثيرا وفشل في أن يغادر شخصية " اللمبي" بشكل قوي.

ويكاد يكون الموسم السينمائي الحالي الأسوأ من حيث إيرادات الأفلام الكوميدية، إذ لم تصمد أفلام مثل "كارت شحن" لمحمد ثروت، و"أنا وابن خالتي" لبيومي فؤاد وسيد رجب، طويلا في دور العرض، بينما لم يحقق الفيلم الأحدث في هذا السياق "عادل مش عادل" لأحمد الفيشاوي الأرقام المنتظرة في شباك التذاكر، وهو ما سبق وتكرر مع "عصابة عظيمة" لإسعاد يونس، فأين يكمن الخلل، في الفنان الكوميدي أم السيناريو؟