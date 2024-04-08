ياسر جلال يكشف أسباب حريق موقع تصوير "جودر"
كشف الفنان المصري ياسر جلال أسباب حريق موقع تصوير مسلسل "جودر" الذي حدث في الأيام الأولى من رمضان، لافتا إلى أن فرن خبز يستخدم في أحد مشاهد المسلسل هو السبب.
وأضاف جلال خلال لقاء إذاعي "ما حدث أنه كان بأحد المشاهد فرن خبز، والمخرج أراد أن يخرج الخبز ساخنا من أجل المصداقية، وقبل أن يقوم بذلك، استشار الناس اللي هناك والحماية المدنية، وعند اشتعال الفرن البلدي، لم يكن معزولا، وحرق الجزء الذي يتم التصوير به، وأخذنا وقتا طويلا، حتى استطعنا السيطرة على الحريق، ولكن الحمد لله أن الحريق لم يطل باقي الديكور".
كيف رد على ميار الببلاوي؟
ورد ياسر جلال على تصريحات ميار الببلاوي التي تتهمه فيها بأنه تخلى عنها حينما طلبت منه المشاركة معه في عمل فني، قائلا: "طبعًا أنا مكنتش عايز أرد على الموضوع ده احترامًا للأستاذة ميار، وهي أخت عزيزة وعملت معها عام 1992 ومن هذا التاريخ حتى وقتنا هذا أنا لم أر ميار الببلاوي نهائيا، هي كلمتني في التليفون مشكورة بكل احترام، وقالتلي عايزة تمثل وقت تصوير مسلسل الفتوة، وأن المسلسل ده ينفع لها بالحجاب، وطبعًا مش هينفع لأنها هتعمل دور مين نجلاء بدر ولا مي عمر؟، دي أدوار متسكنة".
وأضاف: "والله العظيم أنا راجل ببص في ورقتي، وأي نجم محترم مالوش أنه يتدخل في الكاست ده شغل المخرج، هي ميار علشان غايبة عن الساحة فترة واعتزلت فمتعرفش".
واستكمل: "أنا رأيي استشاري مع المخرج وعلاقتي بـ زميلاتي كلها حلوة، وميار نجمة معتزلة بقالها كتير، وعايزاني أفرض وجودها على الساحة، وأنا لما أرشح زميلة أخاف اتفهم غلط، أنا مصلحتي إيه معاها؟ أنا مبرشحش زميلات سيدات وده اختصاص المخرج".