ياسر جلال يكشف أسباب حريق موقع تصوير "جودر"

كشف الفنان المصري ياسر جلال أسباب حريق موقع تصوير مسلسل "جودر" الذي حدث في الأيام الأولى من رمضان، لافتا إلى أن فرن خبز يستخدم في أحد مشاهد المسلسل هو السبب.

وأضاف جلال خلال لقاء إذاعي "ما حدث أنه كان بأحد المشاهد فرن خبز، والمخرج أراد أن يخرج الخبز ساخنا من أجل المصداقية، وقبل أن يقوم بذلك، استشار الناس اللي هناك والحماية المدنية، وعند اشتعال الفرن البلدي، لم يكن معزولا، وحرق الجزء الذي يتم التصوير به، وأخذنا وقتا طويلا، حتى استطعنا السيطرة على الحريق، ولكن الحمد لله أن الحريق لم يطل باقي الديكور".