حريق ضخم يلتهم موقع تصوير مسلسل "جودر" (فيديو)

ونشر إدريس مجموعة من الفيديوهات التي توثق الحريق عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، وعلق عليها بالقول "يا ساتر يارب".

وأعلن بمنشور آخر عن السيطرة على الحريق قائلا "هو إيه حكاية الحرائق يا جدعان.. تمت السيطرة على حريق في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر).. الحمد لله ربنا ستر".

ويأتي الحريق في موقع تصوير مسلسل "جودر" بعد سلسلة من الحرائق التي التهمت مواقع تصوير أخرى في مصر، أولها مسلسل "الكبير أوي"، وبعدها مسلسل "المعلم".