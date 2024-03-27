قصر دسمان في الكويت.. تاريخ الشخصيات والأحداث بدلاً من سيرة الحجارة

لسنوات طويلة، كانت أضواء قصر دسمان في العاصمة الكويتية، لا سيما ضوئه الرئيس المثبت في أعلى القصر، أشبه بمنارة يهتدي بها السائرون ليلاً من مسافات بعيدة، والمارون بقواربهم وسفنهم في مياه الخليج العربي التي يطل عليها القصر.

ومن داخل قصر دسمان، كانت غرفه وقاعاته وحدائقه شاهدة على ولادة وحياة شخصيات خالدة في التاريخ الكويتي، بجانب زوار وأحداث خالدة تركت بصمتها في تاريخ البلد الخليجي الذي امتلك ثروة كبيرة في حقبة اكتشاف النفط، لكنه حافظ على بساطة القصر الذي اكتسب مكانته من الأشخاص والأحداث، لا من سيرة الحجارة.

وبدأت فكرة بناء القصر عام 1904، عندما أراد الحاكم الثامن للكويت، الشيخ جابر المبارك الصباح، إنشاء قصر كبير تتوفر فيه كل المرافق الضرورية لإدارة البلاد، ليبدأ بناء القصر في العام ذاته في منطقة قريبة اليوم من أبراج الكويت الثلاثة الشهيرة.