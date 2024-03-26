أبراج الكويت.. أهرامات عصرية شاهدة على نهضة حديثة
لدى الكويت الكثير من المعالم والآثار التي تشير لحقب تاريخية متنوعة، بعضها يعود لآلاف السنين عندما استوطنت مجموعات بشرية في المكان المطل على الخليج العربي، وبعضها يعود لمئات السنين مثل السور القديم، لكن أبراج الكويت الثلاثة الشهيرة هي أشهر معالم البلد الخليجي على الإطلاق.
فعلى الرغم من عمر الأبراج القصير، حيث انتهى تشييدها عام 1979، إلا أنها أكثر ما يظهر في الصور الفوتوغرافية أو الذهنية عن الكويت، لتبدو كما لو أنها أهرامات عصرية لها شهرة الأهرامات الفرعونية الثلاثة في مصر، والتي تعد بدورها أشهر معالم مصر.
فطوال السنوات التي أعقبت تشييد الأبراج، والتي تزامنت مع طفرة في أسعار النفط وامتلاك الكويت عوائد مالية كبيرة من مبيعات الخام، استخدمت وسائل الإعلام العالمية والعربية صورة الأبراج العالية بتصميمها الفريد في حديثها المتواصل عن النهضة التي تشهدها البلاد.
وساهمت تلك الصور التي امتلأت بها الصحف ومحطات التلفزة العالمية في تحول الأبراج لأشهر معالم البلد الخليجي الذي بات يستقطب مئات آلاف العمال من مختلف الدول، لتلبية الطلب في مشاريع بناء المدارس، والمستشفيات، والمساكن، وشق الطرقات.
وتقع أبراج الكويت مقابل قصر دسمان التاريخي العريق في منطقة "شرق" بالعاصمة الكويت، وتطل على شاطئ الخليج العربي، حيث يمكن لزوارها التمتع بمناظر فريدة على البحر أو على مدينة الكويت من خلال مطاعم وجلسات متنوعة في أعلى البرج الرئيس.
ويتألف البرج الكبير أو الرئيس من طابق أرضي يضم قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، فيما تعلو البرج كرتين، الأولى تتوسطه على ارتفاع 82 مترا، وهي الأكبر، وتضم مجموعة مطاعم ومقاهٍ وقاعة للمناسبات، بينما الجزء الأسفل من الكرة يحتوي على خزان للماء سعته 4500 متر مكعب.
أما الكرة الثانية في أعلى البرج، وهي الأصغر، فتضم أيضاً مطاعم ومقاهي، وتتضمن جزأين: الأول ثابت ويبلغ ارتفاعه 120 مترا، والجزء الثاني متحرك ويقع على ارتفاع 123 مترا، حيث يقوم بدورة كاملة كل نصف ساعة، وهو مجهز بتليسكوب لمشاهدة المنطقة المحيطة بالأبراج.
ويختلف البرج الأوسط في كونه بالكامل عبارة عن خزان للمياه سعته 4500 متر مكعب، ويرتفع 147 مترا، كما أنه يزود البرجان الرئيس والأصغر والمنطقة المحيطة بالماء.
أما البرج الصغير، فيخلو من الكرات، ويبلغ ارتفاعه 113 متراً، ودوره هو إنارة البرجين الآخرين، والتحكم بالكهرباء التي تنيرهما وتنير المنطقة المحيطة، بجانب كونه جزءاً من الشكل الجميل لمشروع الأبراج.
وتتميز كرات الأبراج بألوانها المتناغمة مع لون السماء والبحر، فيما تضاء الأبراج ليلاً بألوان وأشكال بحسب المناسبات التي تشهدها الكويت، بينما ترمز أشكالها التي صممتها شركة سويدية، للمبخر والمرش والمكحلة، وهي أدوات تراثية تستخدم لنشر البخور وحفظ العطر والكحل.