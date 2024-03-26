أبراج الكويت.. أهرامات عصرية شاهدة على نهضة حديثة

لدى الكويت الكثير من المعالم والآثار التي تشير لحقب تاريخية متنوعة، بعضها يعود لآلاف السنين عندما استوطنت مجموعات بشرية في المكان المطل على الخليج العربي، وبعضها يعود لمئات السنين مثل السور القديم، لكن أبراج الكويت الثلاثة الشهيرة هي أشهر معالم البلد الخليجي على الإطلاق.

فعلى الرغم من عمر الأبراج القصير، حيث انتهى تشييدها عام 1979، إلا أنها أكثر ما يظهر في الصور الفوتوغرافية أو الذهنية عن الكويت، لتبدو كما لو أنها أهرامات عصرية لها شهرة الأهرامات الفرعونية الثلاثة في مصر، والتي تعد بدورها أشهر معالم مصر.