السعودية تعدم ثلاثة يمنيين تورطوا بتهريب المخدرات والقات

أعدمت السلطات المختصة في السعودية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مقيمين يمنيين بعد أن أُدينوا بتجارة وتهريب المخدرات ونبتة القات المحظورة في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن حكم الإعدام نُفّذ في منطقة عسير بحق المدانين الثلاثة وهم، يحيى علي موسى عاتي، وعلي إبراهيم جبران أحمد، وشوعي عيسى يوسف حجاجي.

وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على اليمنيين الثلاثة، عند قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وكمية من القات المحظور.

وقضت المحكمة العليا بإعدام المهربين الثلاثة “بقتلهم تعزيراً”، وهو الحكم ذاته الذي صدر من المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف، قبل أن يصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبّق الشريعة الإسلامية، على مهربي المخدرات ومرتكبي الاغتصاب، والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة، إضافة لجرائم الإرهاب، حيث ينفذ الحكم عن طريق قطع الرأس بالسيف أو الرمي بالرصاص في مكان عام.