الإعلان عن وفاة الشاب الذي دهسه والده محاولًا قتله في السعودية

توفي الشاب، الذي حاول والده قتله دهسا بسيارته قبل 10 أيام، بأحد المسارحة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، متأثرا بإصابته.

وأكدت مصادر، بحسب صحيفة “سبق”، أن الأب لا يزال موقوفا لدى الشرطة، بعد محاولته قتل ابنه، البالغ من العمر 24 عاما.

وأدخل الشاب إلى المستشفى وهو يعاني من تهتك في الطحال وفشل في الكلية اليسرى وإصابات متعددة، حيث توفي بعد فشل وظائف أجهزة الجسم.

وكانت الشرطة السعودية ألقت القبض على مواطن حاول قتل ابنه دهسا بسيارته، السبت الماضي.

وتم نقل الضحية -على إثر ذلك- إلى المستشفى، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة.