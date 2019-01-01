مطاردة أمنية تكشف عن محاولة تهريب 20 شخصًا في السعودية

أطاح رجال الأمن في محافظة تثليث في المملكة العربية السعودية بسيارة داخلها 20 شخصًا يحملون الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد مطاردة استمرت أكثر من 3 ساعات، حاول خلالها سائقها صدم إحدى الدوريات، ولاذ بالفرار مستغلاً وعورة تضاريس المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه وأثناء تمركز إحدى دوريات الأمن على الطريق، قدمت عليهم سيارة من نوع “تويوتا لاندكروزر بيكب 2010″، وعند مشاهدة قائدها للنقطة لاذ بالفرار، ما أدى للاشتباه به، فتمت متابعته، وعند الاقتراب منه حاول صدم الدوريات في محاولة للهرب، لكن الدوريات الأمنية نجحت في إيقاف المركبة.

وترجل قائد السيارة منها، وهرب إلى أحد الجبال المجاورة، فيما لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.

وبتفتيش المركبة، اتضح أنها تحمل 20 شخصًا يحملون الجنسية الإثيوبية، أحيلوا جميعًا إلى الجهات المختصة.