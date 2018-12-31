“التمييز” الكويتية تؤيد إلغاء حكم إعدام متهمينِ بجريمة “مجمع 360”

أيدت محكمة التمييز في دولة الكويت حكم إلغاء إعدام المتهمينِ الأول والثاني بجريمة القتل التي وقعت في مجمع 360، وقضت بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك وفق حساب “أمن ومحاكم”.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم الإعدام بحق المتهمينِ عام 2016، وقضت بحبسهما 10 سنوات، في حين برأت متهمًا آخر من جريمة القتل بدلًا من حبسه 10 سنوات في القضية.

وصدر حكم الجنايات بإعدام المتهمينِ الأول والثاني والمؤبد لمتهم ثالث، والحبس 10 سنوات لمتهمَينِ آخرينِ، قبل تعديل الحكم بحق المتهمينِ الأول والثاني وبراءة أحد المتهمين لاحقًا.

وفي التفاصيل، فإن جريمة قتل وقعت في مجمع 360 التجاري عام 2015، تورط بها 6 أشخاص، من بينهم القاتل الذي وجه طعنات نافذة للمجني عليه، وهو من غير محددي الجنسية “بدون”.

وقتل مواطن كويتي في الجريمة، في حين طعن آخر داخل المجمع التجاري، بعد ساعات من مقتل الأول.

وضبط 6 متهمين، اثنان منهم من غير محددي الجنسية، و3 كويتيون، وإيراني، جميعهم في العشرينيات من العمر، عدا متهم واحد يبلغ 19 عامًا.

#وفاة_شاب_بعد_طعنه_بمجمع_360 لاحول ولاقوة الا بالله الله يصبر اهله pic.twitter.com/t6FdKQRK8X — Mshary Alnjdi (@MAlnjdi) August 14, 2015

ونشبت المشاجرة – التي لم يتم الكشف عن ملابساتها – بين اثنين من الكويتيين والمتهمين الستة، قام خلالها المتهم الأول “بدون” -وهو من أرباب السوابق- بطعن عيسى الشعيب وهو من مواليد 1999 بآلة حادة في الصدر، حيث لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى، ثم قام المتهم الثاني بطعن المواطن الثاني وهو من مواليد 1999، ما تسبب بإصابته في كتفه ونقله إلى المستشفى.