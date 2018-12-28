بسبب التهديد بنشر صورة.. بحريني يضرب صديقه السوداني حتى الموت

رفضت محكمة الاستئناف في البحرين طعن طالب بحريني يبلغ من العمر 18 عامًا، أدين بقتل صديقه السوداني، بسبب خلاف على فيديو، حيث عوقب بـ10 سنوات سجن وذلك بعد تعديل التهمة من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية بوجود جثة شاب في العاصمة المنامة، وإثر تحريات تم التوصل إلى الجاني، حيث تبين أن شجارًا نشب بين المتهم وصديقه بسبب مقطع فيديو وصورة.

وبدأت قصة الشجار، في اليوم السابق للواقعة، حين ذهب الأصدقاء جميعًا إلى البر، وعند عودتهم غفل المجني عليه قليلًا، فقام المتهم بتصويره وأبلغه أنه سينشر الصورة على مواقع التواصل ويضع عليها تعليقًا ساخرًا، فرد المجني عليه بالمثل، حيث قام بتصويره مقطع فيديو وأبلغه أنه سينشره مرفقًا بتعليق أكثر سخرية؛ الأمر الذي تسبب بشجار لاحقًا، انتهى بمقتل السوداني.