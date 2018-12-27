البحرين تعلن “استمرار” العمل في سفارتها لدى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت متأخر من ليل الخميس، استمرار العمل في سفارتها سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن سفارة سوريا لدى المملكة “تقوم بعملها، وأن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع”.

وأكدت الوزارة “حرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري طموحاته في السلام والتنمية والتقدم”.

وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإماراتية، عودة العمل بسفارة الإمارات بالعاصمة السورية دمشق.

وقال بيان للخارجية الإماراتية نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن “القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة بسوريا اعتبارًا من اليوم (الخميس)”.