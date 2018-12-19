تنكر أحدهم بزي امرأة.. السجن 15 عامًا لـ3 عرب سرقوا بنكًا في الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة في دولة الإمارات، بسجن 3 متهمين عرب، 15 سنة، لكل واحد منهم، وتغريم كل واحد منهم مبلغًا قدره 50 ألف درهم (ما يعادل 13,700 دولار)، وإبعادهم جميعًا عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، والسجن المؤبد بحق المتهم الرابع من جنسية أفريقية، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بسرقة بنك بالإكراه وباستخدام السلاح، وقد كان أحدهم متنكرًا بزي امرأة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القضية تعود إلى عام 2017، عندما اقتحم المتهمون (وكانوا مقنعين، 3 منهم من جنسية عربية، واثنان من جنسية أفريقية) أحد البنوك، وتمكنوا من سرقة مبالغ مالية عن طريق التهديد واستعمال السلاح.

وتوجهت دوريات الشرطة إلى الموقع بعد تلقيها بلاغًا، فتمكنت من تطويق المكان خلال دقائق قليلة، ثم كشفت تحقيقاتها أن الجناة الذين تمكنوا من تنفيذ خطتهم خلال دقائق معدودة، وغادروا البنك في الحال.

وإثر تحريات مكثفة تمكن رجال الأمن من تحديد جنسيات الجناة والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.

وقالت محاسبة في البنك نفسه، إنها كانت داخل البنك عندما دخل رجل متنكر بزي امرأة واثنان آخران برفقته يرتديان الخوذات، حيث وقف واحد منهم بجوارها، والآخر قفز من فوق طاولات البنك، وتمكن من الحصول على مفتاح الخزنة، بينما كان واحد من المتهمين يقوم بتهديدها باستخدام السلاح الأبيض كي تعطيه الرقم السري للخزنة، مؤكدة أنها قاومتهم ورشقت في وجههم قهوة ساخنة، وبعدها فقدت الوعي.

وتابعت بأن المدير حاول إغلاق باب مكتبه، ولكن أحد المتهمين أشهر بوجهه المسدس وهدده بقتله إذا أقدم على أي حركة، لافتة إلى أنهم تمكنوا من سرقة مبالغ مالية وفروا هاربين، وبعدها جاءت الشرطة وبدأت بالتحقيق بالواقعة.