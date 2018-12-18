الإمارات تستضيف مؤتمرًا للمصالحة الأفغانية.. والنتائج إيجابية

استضافت الإمارات، بمشاركة السعودية وحضور باكستان، مؤتمرًا للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.

وأثمرت هذه المباحثات، التي استمرت على مدى يومين في أبوظبي، نتائج إيجابية ملموسة لجميع الأطراف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وسيعقد اجتماع لاحق في أبوظبي لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية.

وتوجهت السعودية والإمارات بالشكر للرئيس الأفغاني أشرف غني، والوفدين الأمريكي والباكستاني، ووفد حركة طالبان، لدعمهم الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.