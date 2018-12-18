وفاة مفاجئة لشابة كويتية أثناء التسوق

فارقت شابة كويتية الحياة أثناء تسوقها في إحدى الجمعيات التعاونية في السوق المركزي في الكويت، بعد فقدانها وعيها وسقوطها داخل الجمعية.

وقال مصدر أمني لصحيفة “القبس” الكويتية، إن “المواطنة توفيت صباح يوم أمس الإثنين في الجمعية قبل وصول سيارات الإسعاف إلى الجمعية، بعد محاولات سيدات وموظفة في الصيدلية تقديم الإسعافات الأولية دون جدوى”.

وأضاف المصدر أنه “تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

و لم تصدر الجهات المعنية نتائج الفحص الطبي لمعرفة سبب وفاة المواطنة حتى الآن، بعد تداول خبر الوفاة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.