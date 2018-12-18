بهدوء تام.. لص يسرق أكثر من 9 آلاف دولار من مسافر في المطار (فيديو)

فضحت عدسات كاميرات المراقبة سرقة لص لأكثر من 9 آلاف دولار من مسافر آخر، أثناء مروره عبر نقطة تفتيش أمنية بأحد المطارات في العاصمة الإيطالية روما.

ويكشف الفيديو رصد اللص الوقح للضحية عندما وضع ظرفين من النقود في الأطباق، أثناء التفتيش في مطار “فيوميتشينو” في العاصمة روما.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ترقب اللص الضحية الباكستاني الذي كان يمر أمامه عبر بوابة إلكترونية، ولكنه اختار المرور عبر بوابة أخرى حتى يصل إلى الجانب الآخر أولًا ليتسلم أغراضه.

وخلال انتظار اللص استلام أغراضه بعد خروجها من ماكينة تفتيش متعلقات المسافرين، لاحظ ظرفي نقود الضحية، فلم يتردد وسرقهما على الفور وخبأهما في جيبه بهدوء، ثم أخذ بقية أغراضه قبل الخروج بسرعة.

وأُصيب الضحية بالهلع عندما لاحظ اختفاء نقوده التي كان سيستخدمها لدفع تكاليف علاج أحد أقاربه، لكن لحسن الحظ لم تستغرق الشرطة وقتًا طويلًا لإلقاء القبض على اللص، بينما كان يستقل طائرة متجهة إلى روسيا، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.