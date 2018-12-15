السجن 9 سنوات لهندي هتك عرض امرأة جالسة في الطائرة قربه وزوجته

المصدر: ا ف ب

حكمت محكمة في ديترويت بالولايات المتحدة بالسجن تسع سنوات على هندي اعتدى جنسيًّا على امرأة كان يجلس بينها وبين زوجته في إحدى الطائرات.

ودانت المحكمة الهندي برابو رامامورثي، الخميس الماضي، بحسب ما أفاد النائب العام في ميشيغن.

وسيرّحل رامامورثي (35 عامًا) إلى الهند بعد قضاء عقوبته، ليمنع بعدها من دخول الأراضي الأمريكية مدى الحياة.

وقام رامامورثي بملامسة الأعضاء التناسلية للضحية التي كانت نائمة في المقعد إلى جانبه، خلال رحلة ليلية من لاس فيغاس إلى ديترويت في كانون الثاني/يناير الماضي، فاستيقظت وطلبت المساعدة، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.

وبحسب الصحافة الأمريكية، ادعى رامامورثي أنه نائم على كتف زوجته الجالسة أيضًا إلى جنبه وقت انكشاف أمره.

وجرى توقيف رامامورثي لدى نزوله من الطائرة، وثبت ذنبه لهيئة محلفين في آب/أغسطس الماضي.