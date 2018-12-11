هل أثبت حادث الطائرة قبل أيام كسل السودانيين؟ (فيديو)‎

لايحب السودانيون تلك الصورة النمطية عنهم بأنهم كسالى، أو أن ردود أفعالهم ليس فيها الكثير من المبالاة، إلا أن مقطع الفيديو الذي انتشر قبل أيام لحادث الطائرة المؤسف، الذي أودى بحياة عدد من المسؤولين، ومنهم والي القضارف ميرغني صالح، أثار الكثير من التساؤلات.

فالطائرة التي كانت تحترق تعامل معها من تواجد في المنطقة من أبناء السودان ببرود، دون إبداء اهتمام حقيقي بالسيطرة على الحريق، والإسراع في إنقاذ من يمكن إنقاذه.

حتى بعض آليات الجيش كانت تسير في الشارع دون الاقتراب من مكان الحريق واتخاذ إجراءات عاجلة أو إسعافية.

وكان المدون الذي التقط الفيديو بجواله يتكلم عن وجود قتلى ويقول بصوت منخفض (طفايات)

وتركت الطائرة تحترق لساعتين لم يظهر خلالهما الدفاع المدني ولا الطوارئ، ليزداد المشهد مأساوية بهذا التعامل الهزيل والاعتماد على معدات بدائية.