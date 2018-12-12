مفتش جمارك كويتي يعترف بتمرير شحنة مخدرات عراقية

كشفت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية تهريب مخدرات كبيرة عبر حدودها مع العراق، إذ كان بطل القصة سائق شاحنة عراقي، ومفتش الجمارك المحلي، ومروج من البدون.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الرأي” المحلية اليوم، فقد اعترف مفتش الجمارك المرتشي، بتقاضيه مبلغ 30 ألف دينار(100 ألف دولار) دخلت حسابه على دفعات، وأنه سبق له أن قام من قبلُ بتمرير كميات مهولة من الممنوعات.

وأضافت الصحيفة، أنه في ضوء ما توافر من معلومات من السائق العراقي، والمروّج البدون اللذين أُلقي القبض عليهما في مدينة سعد العبدالله، فإن رجال أمن الدولة أجروا تحرياتهم بالتنسيق والتعاون مع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتمكنوا بعد رصدٍ وتقصٍّ من تحديد مكان المفتش الجمركي المتهم بالرشوة، واستطاعوا الإيقاع به في مصيدتهم وإحالته إلى التحقيق، إذ فجَّر مفاجأة باعترافه بما نُسب إليه من اتهام صريح بالرشوة.

وأكدت الصحيفة، أن المتهم أقرَّ بتقاضيه مبلغ الـ100 ألف دولار حوّلها التاجر العراقي إلى حسابه البنكي على دفعات، وأقرَّ بأنه سبق أن استغل وظيفته أربع مرات في تسهيل عبور كميات كبيرة من المخدرات، مقابل المال.