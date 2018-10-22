رغم تقنيات الحماية العالية.. لصوص يسرقون سيارة “تيسلا” بسهولة (فيديو)

تعرّض أحد مالكي سيارات تيسلا الكهربائية الذكية إلى سرقة سيارته من أمام منزله، وذلك بعد أن تمكَّن لصان من فتح السيارة بالتقاط إشارات الراديو التي يبثها مفتاح السيارة من داخل منزله، والذي يسمح بفتحها بمجرد اقتراب المفتاح منها.

وقام أحد اللصوص بالتقاط تلك الإشارات وأرسلها بجهاز تابلت إلى هاتف يحمله اللص الآخر بالقرب من السيارة، وبعد ذلك فتحا السيارة، وعندها قاما بإدارتها، ولكنهما استغرقا بعض الوقت لخلع شاحن السيارة المتصل بها، وفي النهاية لاذا بالفرار بالسيارة هاربين.

وأكد أنطوني كينيدي، صاحب السيارة المسروقة، أنه “المسؤول الأول عن سرقة سيارته إذ لم يهتم بتفعيل الميزة الجديدة الخاصة باستقبال كود على هاتفه ليسمح بقيادتها Pin to Drive، وكذلك أبقى على وضع Passive Entry الخاص بفتح السيارة بمجرد الاقتراب بالمفتاح اللاسلكي منها، وذلك سهَّل مهمة اللصين تمامًا”.

ونصح كينيدي الجميع بضرورة تفعيل الميزة الجديدة، والتي تسمح لك باستقبال الكود عبر هاتفك أو بريدك الإلكتروني كي تسمح لأي شخص أن يقود سيارتك حتى إن كنت بعيدًا عنها.