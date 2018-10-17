بالصور.. مقتل عارضة أزياء “فاتنة” وإلقاء جثتها بحقيبة في الشارع‎

اعتقلت الشرطة الهندية شخصًا أقدم على قتل عارضة أزياء بصورة بشعة، حيث قام بوضع جثتها في حقيبة وألقاها في إحدى الطرقات، بعيدًا عن الأعين في مدينة مومباي، غرب البلاد.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مصادر في الشرطة الهندية، فإن الجاني طالب على مقاعد الدراسة، تعرّف على ضحيته من خلال تطبيق للمواعدة عبر شبكة الإنترنت، لكنه وأثناء لقائهما الأول داخل شقته ضربها باستخدام آلة حادة حتى الموت، ثم غيّر مكان سكنه.

وتواصل الشرطة الهندية التحقيق في الحادثة؛ للوقوف على ملابساتها، فيما ترصد حركة الجاني خصوصًا تنقله من مدينة مومباي إلى مدينة حيدر آباد.