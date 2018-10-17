مقتل 4 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

قُتل 4 أشخاص وأُصيب 3 آخرين اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في مصر، نتيجة خلاف على حائط مشترك في عزبة بمحافظة المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في عزبة المقرقر، التابعة لإحدى قرى محافظة المنيا بصعيد مصر.

وإثر البلاغ، انتقل رجال الأمن إلى المكان، وبالتحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين عائلتين تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وفرضت قوات الشرطة المصرية، سياجًا أمنيًا على العزبة التي وقعت فيها المشاجرة، لمنع تجدد الاشتباكات، في حين تم إلقاء القبض على المتهمين، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيي “المنيا العام” و”الحميات”.