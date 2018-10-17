جلبا مخدر الكوكايين في أمعائهما.. محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد بحق هولنديين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على شخصين هولنديين، لقيامهما بإدخال مخدّر الكوكايين داخل أمعائهما في مدينة الغردقة.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر نيسان/ أبريل 2017، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط كمية كبيرة من نوع جديد من مخدر الكوكايين، منتشر في الحفلات الصاخبة بمدينة الغردقة.

وتمكنت وقتها قوات الأمن من كشف غموض انتشار هذا النوع من الكوكايين بأن السبب في إدخاله هما الهولنديان مارفين (38 عامًا)، وكيفن (40 عامًا)، قاما بإخفاء كيلوغرام من مخدّر الكوكايين في أمعائهما، وجرى تحرير محضر جلب مخدرات من الأراضي الهولندية للأراضي المصرية.

واتخذت أجهزة الأمن إجراءات قانونية عقب ضبطهما، واستخراج كمية أخرى من أمعائهما داخل أحد مستشفيات الغردقة، وبلغت الكمية كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين mdma، والتي يقدر ثمنها بمليون جنيه مصري.

واعترف المتّهمان بحيازتهما وجلبهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل الأوساط الراقية في مصر، وجرى حبسهما 4 أيام، والتجديد لهما ثم إحالتهما لمحكمة الجنايات التي قضت اليوم بالسجن المؤبد عليهما.