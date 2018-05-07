تجار المخدرات يستخدمون “LinkedIn” لبيع الكوكايين والهيروين

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تجار المخدرات يستخدمون موقع “LinkedIn” لبيع المخدرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويغري هؤلاء التجار الناس علانية لشراء المخدرات والعقاقير المخدرة مثل “زانكس” الذي تسبب بوفاة العشرات، على الموقع الإلكتروني الذي يستهدف المهنيين.

ويتوافر الكوكايين والهيروين والكيتامين بحرية على الموقع المملوك لعمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت.

وعقار زاناكس مهدئ وأقوى 20 مرة من الفاليوم، وفي بريطانيا يخلط المستخدمون بين الدواء وشراب السعال والكحول ويحذر خبراء طبيون من أن الكوكتيل المعروف باسم “لين”، يمكن أن يسبب قصورًا في القلب وفقدان الذاكرة، والعدوان الشديد.

في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي توفت جورجيا جاكسون، وهي طالبة في جامعة برايتون بعد يومين من تعاطي هذا العقار، الذي يباع في الغالب للطلاب لتخفيف الضغط أثناء الامتحانات.

وعرض تاجر توريد خمسة غرامات من المخدرات القاتلة المعروفة باسم 7UP بمبلغ 140 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت الدكتورة ستيفاني شارب، خبيرة في المخدرات، “إن عددًا متزايدًا من الناس يستخدمون الإنترنت لشراء المخدرات، معتقدين أن هناك مخاطر مرتبطة بزيارة التاجر في الشارع”.