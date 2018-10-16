مصر.. سقوط تشكيل عصابي يتاجر في “الزئبق الأحمر”

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أفراد، يتاجرون في “الزئبق الأحمر” بمنطقة النزهة شرق القاهرة، وتبين أن الكميات المضبوطة معهم بقيمة 25 مليون جنيه (1.40 مليون دولار).

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث شرطة النزهة معلومات تُفيد بتواجد عدد من الأشخاص أمام أحد المساجد بالمنطقة، يدعون أنهم يمتلكون الزئبق الأحمر للاتجار فيه.

وانتقل رجال المباحث المصرية إلى منطقة النزهة، وتمكنوا من القبض على كل من (طه.س 37 عامًا – عاطل)، و(علاء.م 30 عامًا – حاصل على دبلوم فني)، و(أحمد.ع 30 عامًا – عامل)، و(شعبان .ع 47 عامًا – مدرس)، و(مينا.س 28 عامًا – عامل)، و(هاني.ت 34 عامًا – حاصل على دبلوم فني).

واعترف المُتهمون بالترتيب للتصرف في المادة المضبوطة بالبيع مقابل مبلغ 25 مليون جنيه، بينما أمرت نيابة النزهة بحبس المُتهمين على ذمة التحقيقات.