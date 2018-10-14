الأمن يعتقل مرتكبي “جريمة بدر” في مصر (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، يوم الأحد، مرتكبي “مذبحة بدر” التي راح ضحيتها شخصان وأصيب اثنان آخران، بالعاصمة القاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن المصرية بلاغًا يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارتين بالطريق الإقليمي بدائرة قسم شرطة بدر في القاهرة، ما أسفر عن وفاة شخصين (70 عامًا، و40 عامًا)، وإصابة آخر بعيار خرطوش من مستقلي السيارة الأخرى.

واستولى المتهمون على إحدى السيارتين وبداخلها 80 ألف جنيه، وشيكات بقيمة 500 ألف جنيه، وهاتف محمول. وتُركت السيارة بجوار طريق السويس بدائرة القسم.

وشكلت الأجهزة الأمنية فرق بحث، وتمكنت من معرفة هوية مرتكبي الحادث وتحديد أماكنهم، إذ تبين أنهم مقيمون في محافظة شمال سيناء.

وتم ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الثالث بدافع الانتقام من بعض الأشخاص المكلفين بحراسة المحاجر بتلك المنطقة؛ لمنعهم من بيع المواد المخدرة بالمنطقة.

وجرى لاحقًا ضبط الأسلحة المستخدمة، وهي “بندقية آلية، و4 مخازن ذخيرة، و138 طلقة، وبندقية FN،15 جرام من مخدر الهيروين”.