إنقاذ 12 مسنًا من الموت حرقًا في عقار شرقي القاهرة

أنقذت قوات الحماية المدنية في مصر، اليوم الجمعة، 12 مسنًا من الموت حرقًا، بعد أن نشب حريق هائل في عقار يضم في أحد طوابقه دار مسنين بمدينة نصر شرقي العاصمة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قوات الحماية المدنية أنقذت 12 مسنًا، بعد نشوب حريق بعقار بالحي السابع بمدينة نصر، حيث جرى إسعافهم بمحيط المكان، وتمكن رجال اﻹطفاء من إخماد الحريق.

وحال التدخل السريع لقوات الحماية المدنية والإسعاف من وقوع كارثة إنسانية، بعدما تلقت اتصالات استغاثة من مواطنين بنشوب حريق هائل في عقار يضم دار مسنين، حيث جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء استطاعت السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وأظهرت التحريات أنّ الحريق نشب في مخزن للملابس أسفل عقار مكون من 4 طوابق تتواجد بها الدار.