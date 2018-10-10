السجن 20 عامًا لبارون المخدرات الإسرائيلي الذي فضحته لحيته‎

قضت محكمة أمريكية في ميامي، بالسجن 20 عامًا بحق بارون المخدرات الإسرائيلي-الفرنسي غال فاليريوس، المعروف على الإنترنت المظلم بـ”أوكسي مونستر”، بتهمة الإتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال.

حيث كان من أهم الأسماء في موقع سوق الحلم، أكبر سوق للمخدرات على الإنترنت المظلم، وكان يورّد المخدرات لكل أوروبا والولايات المتحدة، خاصة المواد الأفيونية مثل الـ”كسيكودوني”، وتم رصده مدة طويلة من طرف أحد العملاء الذي تواصل معه على أساس أنه زبون.

وكانت اللحية الحمراء الطويلة للمتهم البالغ من العمر 36 عامًا سببًا في انكشاف أمره، حيث ألقي عليه القبض نهاية شهر أغسطس/ آب من العام 2017، عند وصوله إلى مطار أتلانتا للمشاركة في بطولة العالم للّحى والشوارب في تكساس، وسبق له أن احتل المركز الثامن العام 2015 في مسابقة مشابهة في النمسا.

وكان الرجل ينشر صوره على مواقع التواصل باسمه الحقيقي، وكان شديد الوله بلحيته، ويهتم بها كثيرًا، دون أن يعلم أنها ستكون سببًا في نهايته.

وعثرت السلطات الأمريكية في حاسوبه المحمول على 500 ألف دولار بعملة البيتكوين، ومفتاح مشفر يحمل اسم “أوكسي مونستر”.

أما الشرطة الفرنسية في منطقة “برتاني” حيث يقطن، فوجدت في منازله الثلاثة المعروفة، أغلفة تستعمل للمواد المخدرة، دون أن تعثر على مخدرات.

ووصفته السلطات الفرنسية حينها بـ”الغرور الشديد” بسبب “تمكنه الكبير من المعلومات الرقمية” مما يمكنه من التفوق دائمًا على المحققين، وبـ”الشخص غير العادي” الذي أصبح من أكبر الأسماء في الإنترنت المظلم.

وكتبت زوجته الإسرائيلية الروسية “ياسمين فاليريوس” في رسالة إلى قاضٍ في ميامي نشرتها الصحافة الأمريكية:”اعتقاله دمّره، لقد خسر كل شيء”.